Италия видит в Казахстане ключевого партнера и намерена наращивать сотрудничество в разных сферах.
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"Визит президента Казахстана подтверждает стратегическое значение наших отношений. Подписание важных протоколов и соглашений в разных стратегических секторах свидетельствует о желании укреплять наше партнерство и сотрудничество с Казахстаном и с Центральной Азией в целом", - написала премьер.
По итогам переговоров и двустороннего бизнес-форума, состоявшегося в МИД Италии, было подписано 16 меморандумов о намерениях, 12 из которых коммерческого характера в области финансов, инвестиций, энергетики, в том числе с использованием возобновляемых источников.