О нас

Италия видит в Казахстане ключевого партнера

Италия видит в Казахстане ключевого партнера Италия видит в Казахстане ключевого партнера и намерена наращивать сотрудничество в разных сферах.
Другие страны
19 января 2024 г. 08:11
Италия видит в Казахстане ключевого партнера

Италия видит в Казахстане ключевого партнера и намерена наращивать сотрудничество в разных сферах.

Как передает Report, об этом написала в соцсети Х итальянский премьер-министр Джорджа Мелони после встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, находящимся с первым официальным визитом в Италии.

"Визит президента Казахстана подтверждает стратегическое значение наших отношений. Подписание важных протоколов и соглашений в разных стратегических секторах свидетельствует о желании укреплять наше партнерство и сотрудничество с Казахстаном и с Центральной Азией в целом", - написала премьер.

По итогам переговоров и двустороннего бизнес-форума, состоявшегося в МИД Италии, было подписано 16 меморандумов о намерениях, 12 из которых коммерческого характера в области финансов, инвестиций, энергетики, в том числе с использованием возобновляемых источников.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İtaliyanın baş naziri Qazaxıstanın Avropa ilə münasibətlərdəki rolunu dəyərləndirib

Другие новости из категории

В Германии обсуждают запрет партии Альтернативы для Германии
В Германии обсуждают запрет партии "Альтернативы для Германии"
19 января 2024 г. 08:59
Премьер-министр Японии намерен распустить фракцию в правящей партии из-за скандала
Премьер-министр Японии намерен распустить фракцию в правящей партии из-за скандала
19 января 2024 г. 08:41
В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев
В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев
19 января 2024 г. 08:36
США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы
США надеются возобновить активную дипломатию с Ираном в ближайшие месяцы
19 января 2024 г. 08:29
Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз
Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз
19 января 2024 г. 07:31
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия Хэиль-5-23
КНДР испытала подводную систему ядерного оружия "Хэиль-5-23"
19 января 2024 г. 07:06
Инфляция в Японии в 2023 году стала рекордной за 41 год
Инфляция в Японии в 2023 году стала рекордной за 41 год
19 января 2024 г. 05:53
С октября 2023 года базы США в Ираке и Сирии были атакованы 140 раз
С октября 2023 года базы США в Ираке и Сирии были атакованы 140 раз
19 января 2024 г. 05:18
Суд во Франции рассмотрит дело в отношении главы МВД
Суд во Франции рассмотрит дело в отношении главы МВД
19 января 2024 г. 04:44
ВС Дании получат $2,33 млрд на противоракетную оборону и производство дронов
ВС Дании получат $2,33 млрд на противоракетную оборону и производство дронов
19 января 2024 г. 03:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi