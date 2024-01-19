Италия видит в Казахстане ключевого партнера

Италия видит в Казахстане ключевого партнера и намерена наращивать сотрудничество в разных сферах.

Италия видит в Казахстане ключевого партнера и намерена наращивать сотрудничество в разных сферах.

Как передает Report , об этом написала в соцсети Х итальянский премьер-министр Джорджа Мелони после встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, находящимся с первым официальным визитом в Италии.

"Визит президента Казахстана подтверждает стратегическое значение наших отношений. Подписание важных протоколов и соглашений в разных стратегических секторах свидетельствует о желании укреплять наше партнерство и сотрудничество с Казахстаном и с Центральной Азией в целом", - написала премьер.

По итогам переговоров и двустороннего бизнес-форума, состоявшегося в МИД Италии, было подписано 16 меморандумов о намерениях, 12 из которых коммерческого характера в области финансов, инвестиций, энергетики, в том числе с использованием возобновляемых источников.