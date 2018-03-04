Италия в ожидании парламентских выборов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Выборы в обе палаты итальянского парламента пройдут в воскресенье, по их итогам будет сформировано новое правительство страны.

Как передает Report, по сообщению МВД Италии, выполняющего функции избиркома, на территории страны и за ее пределами открыты более 61 тысячи избирательных участков. Одновременно с депутатами национального парламента жители двух важнейших областей страны – столичного Лацио и северной Ломбардии — выберут членов областных советов и региональных президентов.

Правом избрать депутатов (нижней) палаты депутатов обладают 46,6 миллиона итальянцев, достигших 18 лет. Избирать сенаторов могут итальянцы в возрасте от 25 лет - 42,8 миллиона граждан.