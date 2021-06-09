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Италия в ближайшие недели полностью выведет своих военных из Афганистана

Италия в ближайшие недели полностью выведет своих военных из Афганистана Итальянский военный контингент в составе миссии НАТО в Афганистане в ближайшие недели полностью покинет эту страну
Другие страны
9 июня 2021 г. 11:07
Италия в ближайшие недели полностью выведет своих военных из Афганистана

Итальянский военный контингент в составе миссии НАТО в Афганистане в ближайшие недели полностью покинет эту страну. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТААС.

Газета La Stampa сообщила, что 20% из 800 остающихся там военнослужащих уже вернулись на родину.

Итальянский контингент, численность которого достигла более 900 человек, находился в Афганистане на протяжении почти 20 лет в составе трех миссий, и несмотря на неоднократные попытки завершить присутствие, итальянские власти откладывали вывод по просьбе США. За это время там погибли 54 итальянца. Вывод контингента осуществляется в соответствии с принятым ранее решением президента США Джо Байдена и руководства НАТО.

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Версия на английском языке Italy to completely withdraw its military from Afghanistan soon

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