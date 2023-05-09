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Италия уведомила США о планах выхода из инициативы КНР "Один пояс - один путь"

Италия уведомила США о планах выхода из инициативы КНР "Один пояс - один путь" Италия уведомила США о том, что к концу года планирует прекратить свое участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь".
Другие страны
9 мая 2023 г. 20:43
Италия уведомила США о планах выхода из инициативы КНР Один пояс - один путь

Италия уведомила США о том, что к концу года планирует прекратить свое участие в китайской инициативе "Один пояс - один путь".

Как передает Report, об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об этом спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти на встрече в Риме 4 мая, уточнив, что, хотя окончательное решение еще не принято, члены ее кабинета министров выступают за выход из инициативы.

Как отмечает агентство, такое намерение обусловлено позицией Мелони в отношении китайских инвестиций в Италии. В том числе, по данным Bloomberg, возможно задействование полномочий исполнительной власти для ограничения влияния в стране китайской химической корпорации Sinochem, являющейся крупнейшим держателем акций итальянского производителя шин Pirelli.

США долгое время активно давили на Рим, чтобы он занял публичную позицию по этому вопросу и вышел из инициативы, подчеркивают источники агентства.

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