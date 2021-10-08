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Италия смягчит ограничения на число посетителей массовых мероприятий

Италия смягчит ограничения на число посетителей массовых мероприятий Власти Италии со следующего понедельника ослабят санитарные ограничения на разрешенное число посетителей культурных и спортивных мероприятий.
Другие страны
8 октября 2021 г. 05:52
Италия смягчит ограничения на число посетителей массовых мероприятий

Власти Италии со следующего понедельника ослабят санитарные ограничения на разрешенное число посетителей культурных и спортивных мероприятий.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство ANSA.

С 11 октября кинозалы, театры и концертные залы можно будет заполнять на 100% (сейчас разрешено 50%).

Максимальное число зрителей на спортивных состязаниях, проходящих в помещениях, повысят до 60% от полной заполняемости, на свежем воздухе - до 75%.

Для дискотек максимальная вместимость будет установлена в помещении ​​на 50%, на открытом воздухе - 75%.

В Италии посещение мест культурного и спортивного досуга, а также для поездки на междугороднем транспорте, разрешено только при наличии "зеленого пропуска" (Green Pass). Его можно получить, привившись от коронавируса, предоставив недавно сделанный отрицательный отрицательный тест на COVID-19 или справку о перенесенном заболевании. Также обязательным остается ношение масок.

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