Италия рассматривает направление дополнительного оружия в Украину

Италия рассматривает вопрос о направлении дополнительного оружия в Украину.

Италия рассматривает вопрос о направлении дополнительного оружия в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета La Repubblica.

Соответствующий межведомственный декрет может быть подписан уже на следующий неделе и будет включать выделение дополнительного финансирования для осуществления данной меры.

Как уточняется, декрет, второй по счету, не должен проходить утверждение в парламенте, поскольку законодательный орган уже ранее одобрил решение о направлении оружия в Украину при небольшом числе парламентариев, проголосовавших против. Газета указывает, что, как и в случае с первоначальным декретом, выделяемая сумма и список направляемых военных материалов и оружия не обнародуются. По утверждению газеты, необходимо новое финансирование, поскольку выделенные до сих пор на эти цели средства исчерпаны. La Repubblica также пишет, что среди направляемого оружия будут бронированные транспортные средства, а также противотанковое оружие и обмундирование.

Накануне министры иностранных дел и обороны Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини провели межведомственное заседание, на котором среди прочего обсуждались вопросы, "связанные с оказанием помощи Украине и вклад Италии в деятельность НАТО".