О нас
Аудио новости

Италия рассматривает направление дополнительного оружия в Украину

Италия рассматривает направление дополнительного оружия в Украину Италия рассматривает вопрос о направлении дополнительного оружия в Украину.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 11:28
Италия рассматривает направление дополнительного оружия в Украину

Италия рассматривает вопрос о направлении дополнительного оружия в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета La Repubblica.

Соответствующий межведомственный декрет может быть подписан уже на следующий неделе и будет включать выделение дополнительного финансирования для осуществления данной меры.

Как уточняется, декрет, второй по счету, не должен проходить утверждение в парламенте, поскольку законодательный орган уже ранее одобрил решение о направлении оружия в Украину при небольшом числе парламентариев, проголосовавших против. Газета указывает, что, как и в случае с первоначальным декретом, выделяемая сумма и список направляемых военных материалов и оружия не обнародуются. По утверждению газеты, необходимо новое финансирование, поскольку выделенные до сих пор на эти цели средства исчерпаны. La Repubblica также пишет, что среди направляемого оружия будут бронированные транспортные средства, а также противотанковое оружие и обмундирование.

Накануне министры иностранных дел и обороны Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини провели межведомственное заседание, на котором среди прочего обсуждались вопросы, "связанные с оказанием помощи Украине и вклад Италии в деятельность НАТО".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Italy considers sending more weapons to Ukraine

Другие новости из категории

Горсовет Мариуполя: Войска РФ пытаются замести следы своих военных преступлений
Горсовет Мариуполя: Войска РФ пытаются замести следы своих военных преступлений
15 апреля 2022 г. 11:54
Население Японии за год рекордно сократилось до 125,5 млн человек
Население Японии за год рекордно сократилось до 125,5 млн человек
15 апреля 2022 г. 10:43
В Японии обнаружен второй на этой неделе очаг чумы
В Японии обнаружен второй на этой неделе очаг чумы
15 апреля 2022 г. 08:13
ООН: В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска
ООН: В Украине из-за войны миллионы людей с инвалидностью находятся в зоне риска
15 апреля 2022 г. 07:11
Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 137
Число жертв шторма на Филиппинах выросло до 137
15 апреля 2022 г. 06:28
Франция вернет посольство из Львова в Киев
Франция вернет посольство из Львова в Киев
15 апреля 2022 г. 06:09
В ЮАР 341 человек погиб из-за наводнения
В ЮАР 341 человек погиб из-за наводнения
15 апреля 2022 г. 05:41
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
15 апреля 2022 г. 03:16
Украина призвала Германию как можно скорее принять решение о поставках оружия
Украина призвала Германию как можно скорее принять решение о поставках оружия
15 апреля 2022 г. 02:52
Госдеп: США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира
Госдеп: США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира
15 апреля 2022 г. 00:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi