    Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии до весны 2026 года

• 24 сентября, 2025

• 12:11

    • 24 сентября, 2025
    • 12:11
    Италия продлила размещение системы ПВО в Эстонии до весны 2026 года

    Размещение итальянской системы ПВО SAMP/T в Эстонии продлевается до весны 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, находясь на авиабазе Эмари.

    "Италия приняла решение продлить присутствие системы SAMP/T и самолета дальнего радиолокационного дозора и управления CAEW", - сказал Крозетто.

    Он уточнил, что если изначально планировалось оставить систему ПВО до осени 2025 года, то "теперь она останется в Эстонии до конца итальянской миссии по патрулированию воздушного пространства весной следующего года".

    "С того момента, как мы приняли решение направить наши силы и средства на восточный фланг НАТО, мы были готовы сделать все необходимое, но я думаю, что сейчас самое главное - сохранять хладнокровие и спокойствие", - также отметил министр.

    Комплекс SAMP/T был развернут в Эстонии в июне 2025 года. На авиабазе Эмари, где он размещен, также находятся около 500 итальянских военнослужащих.

