Италия намерена приостановить продажу оружия Саудовской Аравии

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Италии намерено вскоре приостановить продажу оружия Саудовской Аравии из-за войны в Йемене и убийства журналиста Джемаля Кашикчи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

"Подтверждаю, что эта тема действительно находится на повестке дня. Мы изучаем вопрос о том, какие последствия могут иметь место, размышляя над этим вместе с министром обороны, министром иностранных дел и вице-премьером Луджи Ди Майо, который проявляет серьезный интерес к ряду досье. Вскоре мы придем к заключению по данному вопросу", - сказал итальянский премьер.

Конте напомнил, что в ходе саммита "большой двадцатки" в Аргентине он провел двустороннюю встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и от имени европейских стран потребовал выяснения полной правды об убийстве Кашикчи и проведения судебного процесса по этому делу в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

"В ближайшие недели мы примем решение. Мы не за то, чтобы продавать оружие (Саудовской Аравии), и речь идет исключительно о формализации данного решения", - резюмировал премьер-министр.