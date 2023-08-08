Италия приостановила программу золотых виз для граждан России и Беларуси

Италия решила приостановить действие "золотых виз" для российских и белорусских инвесторов. Это произошло с опозданием в более чем на год.

Италия решила приостановить действие "золотых виз" для российских и белорусских инвесторов. Это произошло с опозданием в более чем на год.

Как передает Report со ссылкой на Italy 24 Press News, об этом заявило Министерство бизнеса и производства Италии.

В середине июля 2023 года, почти через полтора года после рекомендаций Еврокомиссии из-за начала РФ войны в Украине, Италия приостановила программу так называемых "золотых виз" для граждан России и Белоруссии.

"Мы сообщаем о приостановлении программы для граждан России и Беларуси в соответствии с распоряжением президента комитета от 14 июля 2023 года согласно рекомендации 2028 Европейского Союза", - говорится в сообщении.