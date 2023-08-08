О нас

Италия приостановила программу золотых виз для граждан России и Беларуси

Италия приостановила программу золотых виз для граждан России и Беларуси Италия решила приостановить действие "золотых виз" для российских и белорусских инвесторов. Это произошло с опозданием в более чем на год.
Другие страны
8 августа 2023 г. 22:13
Италия приостановила программу золотых виз для граждан России и Беларуси

Италия решила приостановить действие "золотых виз" для российских и белорусских инвесторов. Это произошло с опозданием в более чем на год.

Как передает Report со ссылкой на Italy 24 Press News, об этом заявило Министерство бизнеса и производства Италии.

В середине июля 2023 года, почти через полтора года после рекомендаций Еврокомиссии из-за начала РФ войны в Украине, Италия приостановила программу так называемых "золотых виз" для граждан России и Белоруссии.

"Мы сообщаем о приостановлении программы для граждан России и Беларуси в соответствии с распоряжением президента комитета от 14 июля 2023 года согласно рекомендации 2028 Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Президент Палестины выступит в ГА ООН в сентябре
Президент Палестины выступит в ГА ООН в сентябре
2 августа 2023 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi