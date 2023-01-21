Италия примет шестой пакет военной помощи Украине

Правительство Италии примет декрет о поставках ракет Aspide на Украину на следующей неделе.

Правительство Италии примет декрет о поставках ракет Aspide в Украину на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Repubblica.

В новый пакет поставляемого оружия, который будет представлен в специальном парламентском комитете по безопасности (Copasir) и засекречен, войдут управляемые ракеты Aspide.

Также в публикации говорится о том, что до конца февраля будет принят специальный декрет, касающийся поставки дорогостоящий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T, который не войдет в шестой пакет.

Из-за дороговизны самих ракет рассматривается возможность комбинирования итальянских систем с американскими Patriot, о поставках которых уже объявлено. Прорабатывается также сценарий замещения Patriot на SAMP-T. Однако, учитывая, что эта система совместной разработки Италии и Франции, решение будет приниматься совместно с Парижем.