Италия пригрозила перестать платить взносы в ЕС из-за мигрантов

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Вице-премьер страны заявил, что депутаты партии "Движение пяти звёзд" не будут голосовать за бюджет, предусматривающий выплаты в казну ЕС, если Брюссель не пересмотрит свою позицию по мигрантам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Италия может прекратить уплату взносов в бюджет ЕС, если последние не станут предпринимать меры для решения ситуации с кораблём итальянской береговой охраны Diciotti.

"Если Евросоюз будет упорствовать в своём поведении, и если завтра на совещании ничего не будет решено ни по кораблю Diciotti, ни по перераспределению мигрантов, всё "Движение 5 звёзд" не будет готово далее выплачивать ЕС по 20 миллиардов евро каждый год", — заявил Луиджи Ди Майо.

Он добавил, что члены его партии не станут голосовать за бюджет, который предусматривает отчисления в казну ЕС, в случае отсутствия действий от Брюсселя в этом вопросе.