Италия представила в ООН план мира для Украины из четырех этапов

Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине, который состоит из четырех этапов и будет реализован под наблюдением Международной группы содействия (GIF).

Италия разработала план мира и урегулирования кризиса в Украине, который состоит из четырех этапов и будет реализован под наблюдением Международной группы содействия (GIF).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила La Repubblica.

План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности Евросоюзом, G7 и ООН. В частности, документ предусматривает вступление Украины за короткий срок в Евросоюз и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО, соглашение между Украиной и Россией по территориям Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам, новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

План был представлен министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Нью-Йорке. Документ уже передали генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.