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Италия предостерегает Трампа от подписания двусторонних торговых соглашений со странами ЕС

Италия предостерегает Трампа от подписания двусторонних торговых соглашений со странами ЕС Президент США Дональд Трамп не может заключать двусторонние торговые сделки с отдельными странами-участницами ЕС и нарушать тем самым единство блока в вопросах торговли.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 15:15
Италия предостерегает Трампа от подписания двусторонних торговых соглашений со странами ЕС

Президент США Дональд Трамп не может заключать двусторонние торговые сделки с отдельными странами-участницами ЕС и нарушать тем самым единство блока в вопросах торговли.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо.

Агентство отмечает, что Италия обеспокоена новыми пошлинами, которые применяет американская сторона, однако установленные пошлины на сталь и алюминий не окажут большого влияния на итальянский экспорт.

Говоря о торговой политике, Урсо подчеркнул, что отдельные государства ЕС "никоим образом не могут заключать двусторонние соглашения, повышать или понижать пошлины, или готовить антидемпинговые меры".

"Мы особенно обеспокоены тем, что может начаться новая торговая война", - добавил министр.

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