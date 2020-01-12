Италия предложила ввести в Ливию европейских миротворцев

Италия предлагает ввести в Ливию миротворческий контингент Европейского союза по модели урегулирования в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

"Почему бы и нет? Это был бы единственный способ остановить внешние вмешательства, расправу над невинными мирными жителями и дать Евросоюзу возможность говорить в один голос", - сказал он в интервью газете La Stampa.

По словам министра, подобный запрос должен поступить со стороны ливийцев и быть одобрен ООН. Ди Майо подчеркнул, что вопрос введения миротворцев должен рассматриваться без "давления и принуждения": "альтернативой не может быть стоять и смотреть, как другие вооружают вовлеченные стороны".

"В прошлом у нас был ряд миротворческих миссий, одни неправильные по времени и форме, другие плодотворные. … Если стороны будут согласны, учитывая, что мы достигли прекращения огня, я считаю, что как Евросоюзу нам пора думать об инициативе, которая может гарантировать мирные договоренности", - сказал Ди Майо, приведя в пример миротворческую миссию ООН в Ливане.