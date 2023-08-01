Италия предложила своим гражданам покинуть Нигер на спецсамолете

Правительство Италии организует специальный рейс для граждан республики, желающих покинуть столицу Нигера.

Правительство Италии организует специальный рейс для граждан республики, желающих покинуть столицу Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни.

Итальянское правительство решило предложить соотечественникам, находящимся в Ниамее, возможность покинуть город специальным бортом", - написал министр. Он уточнил, что посольство республики в столице африканской страны продолжает работу, "чтобы внести вклад в проведение переговоров".

В Нигере насчитывается около 100 граждан Италии.

Франция во вторник объявила о начале эвакуации своих граждан из этой западноафриканской страны.