О нас

Италия предложила своим гражданам покинуть Нигер на спецсамолете

Италия предложила своим гражданам покинуть Нигер на спецсамолете Правительство Италии организует специальный рейс для граждан республики, желающих покинуть столицу Нигера.
Другие страны
1 августа 2023 г. 13:40
Италия предложила своим гражданам покинуть Нигер на спецсамолете

Правительство Италии организует специальный рейс для граждан республики, желающих покинуть столицу Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter вице-премьер, глава МИД Антонио Таяни.

Итальянское правительство решило предложить соотечественникам, находящимся в Ниамее, возможность покинуть город специальным бортом", - написал министр. Он уточнил, что посольство республики в столице африканской страны продолжает работу, "чтобы внести вклад в проведение переговоров".

В Нигере насчитывается около 100 граждан Италии.

Франция во вторник объявила о начале эвакуации своих граждан из этой западноафриканской страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Italy invites its citizens to leave Niger on special plane

Другие новости из категории

США ввели для граждан Венгрии ограничения на поездки
США ввели для граждан Венгрии ограничения на поездки
1 августа 2023 г. 13:51
Перевороты в Западной Африке говорят о закате эры гегемонии Франции в регионе
Перевороты в Западной Африке говорят о закате эры гегемонии Франции в регионе
1 августа 2023 г. 13:20
Посольство Исландии в Москве приостановило работу 1 августа
Посольство Исландии в Москве приостановило работу 1 августа
1 августа 2023 г. 12:41
Франция начнет эвакуацию своих граждан из Нигера 1 августа
Франция начнет эвакуацию своих граждан из Нигера 1 августа
1 августа 2023 г. 12:06
Власти Мьянмы помиловали экс-госсоветника
Власти Мьянмы помиловали экс-госсоветника
1 августа 2023 г. 10:52
На протестах в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека
На протестах в Сенегале после ареста оппозиционера погибли два человека
1 августа 2023 г. 10:21
Число жертв наводнений в Пекине возросло до 11
Число жертв наводнений в Пекине возросло до 11
1 августа 2023 г. 09:03
В Индии при падении строительного крана погибли не менее 17 человек
В Индии при падении строительного крана погибли не менее 17 человек
1 августа 2023 г. 08:28
Пентагон заключил контракт с General Dynamics на техподдержку танков Abrams
Пентагон заключил контракт с General Dynamics на техподдержку танков Abrams
1 августа 2023 г. 07:09
RSF: Западные и местные журналисты в Нигере подвергались нападениям
RSF: Западные и местные журналисты в Нигере подвергались нападениям
1 августа 2023 г. 05:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi