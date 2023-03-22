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Италия повысит военные расходы на €800 млн в 2023 году

Италия повысит военные расходы на €800 млн в 2023 году Правительство Италии в этом году увеличит военные расходы на €800 млн, при том что в настоящее время Рим тратит на эти цели порядка 1,38% ВВП.
Другие страны
22 марта 2023 г. 14:13
Италия повысит военные расходы на €800 млн в 2023 году

Правительство Италии в этом году увеличит военные расходы на €800 млн, при том что в настоящее время Рим тратит на эти цели порядка 1,38% ВВП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета La Stampa.

Издание привело данные обсерватории Milex, согласно которым расходы на оборону в стране возрастут с €25,7 млрд в 2022 году до примерно €26,5 млрд в этом году.

В свою очередь газета la Repubblica уточнила, что планируется увеличить число многофункциональных фрегатов типа FREMM с трех до шести, приобрести еще две подводные лодки, а также два противолодочных самолета. Руководство ВМС Италии обращает внимание на кадровую проблему: на этих судах служат порядка 29,5 тыс. человек, "в то время как необходимо не менее 35 тыс.". Та же проблема касается армии, "численность которой должна увеличиться с 89 тыс. до 110 тыс. солдат".

Кроме того, рассматривается возможность закупки 100 немецких танков серии Leopard 2 и, возможно, "стольких же шведских боевых машин пехоты CV90". В ВВС отметили необходимость увеличить число истребителей F-35 (с 90 до 131 самолета) и Eurofighter.

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