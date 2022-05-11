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Италия поставит Украине оружие для борьбы с беспилотниками и радарами

Италия поставит Украине оружие для борьбы с беспилотниками и радарами Итальянские власти готовятся отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной, а также предоставить Киеву оружие для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру.
Другие страны
11 мая 2022 г. 16:39

Итальянские власти готовятся отправить еще больше военнослужащих в страны, граничащие с Украиной, а также предоставить Киеву оружие для борьбы с беспилотниками, создания помех для радаров и системы защиты от возможных атак на инфраструктуру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Corriere della Sera.

В ближайшие недели более 600 солдат отправятся в Венгрию и Румынию. Не исключается и отправка в Украину электронных систем для перехвата сообщений и радиосигналов. Детали будут включены в документ, который в ближайшие дни утвердит Совмин.

Несмотря на протесты со стороны входящих в правящую коалицию "Движения "5 звезд" и партии "Лига", правительство гарантирует дальнейшие отправки тяжелого вооружения, указывает газета. Новые документы не будут проходить утверждение в парламенте, поскольку законодательный орган уже ранее одобрил решение о направлении оружия на Украину при небольшом числе парламентариев, проголосовавших против. На основании этого решения были изданы межведомственные декреты, в которых определялся перечень материалов. Их список засекречен.

Одобренный 1 марта декрет, впоследствии преобразованный в закон, позволит до 30 сентября дополнительно поставлять украинским властям минометы, пулеметы, зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковое оружие, каски и бронежилеты, а также более тяжелые вооружения, пишет Corriere della Sera.

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Версия на английском языке Italy to supply Ukraine with weapons to combat drones, radars

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