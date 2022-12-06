Италия поставила Украине более 50 тонн электрооборудования

Италия отправила на Украину не только оружие, но и 51 тонну электрооборудования, трансформаторы, множество технологических инструментов.
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По его словам, Украина получили от Италии много помощи.
"От украинского правительства ко мне никогда не поступало жалоб", - добавил итальянский министр.
Напомним, что ранее парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были сформированы пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. На прошлой неделе правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год.