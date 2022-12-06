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Италия поставила Украине более 50 тонн электрооборудования

Италия поставила Украине более 50 тонн электрооборудования Италия отправила на Украину не только оружие, но и 51 тонну электрооборудования, трансформаторы, множество технологических инструментов.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 01:13
Италия поставила Украине более 50 тонн электрооборудования

Италия отправила на Украину не только оружие, но и 51 тонну электрооборудования, трансформаторы, множество технологических инструментов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни.

По его словам, Украина получили от Италии много помощи.

"От украинского правительства ко мне никогда не поступало жалоб", - добавил итальянский министр.

Напомним, что ранее парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были сформированы пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. На прошлой неделе правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Ukraynaya 50 tondan çox elektrik avadanlığı tədarük edib

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