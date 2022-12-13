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Италия пообещала Украине помощь с восстановлением больниц

Италия пообещала Украине помощь с восстановлением больниц Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на итальянскую помощь в вопросе восстановления стратегической инфраструктуры, больниц, а также предоставления медицинской помощи.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 18:41
Италия пообещала Украине помощь с восстановлением больниц

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на итальянскую помощь в вопросе восстановления стратегической инфраструктуры, больниц, а также предоставления медицинской помощи.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Украина и ее народ всегда смогут рассчитывать на поддержку Италии. Мы не жалели сил с самого начала конфликта. Военная поддержка, отправка предметов первой необходимости, начиная с лекарств, предметов медицинского назначения, средств и материально-технических средств для оказания помощи населению, таких как палатки, кровати и гигиенические наборы», — написал министр.

Он также указал на то, что в этот процесс вовлекались и будут дальше вовлекаться итальянские компании.

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