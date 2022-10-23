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Италия пообещала помочь Украине в случае серьезной угрозы

Италия пообещала помочь Украине в случае серьезной угрозы В правительстве Италии заявили о готовности оказать помощь Украине в случае возникновения серьезной угрозы, а также о продолжении антироссийской политики.
Другие страны
23 октября 2022 г. 00:27
Италия пообещала помочь Украине в случае серьезной угрозы

В правительстве Италии заявили о готовности оказать помощь Украине в случае возникновения серьезной угрозы, а также о продолжении антироссийской политики.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский телеканал TG24.

Так, новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее правительство будет придерживаться европейской и североатлантической линии, особенно в отношениях с Россией. Сама Мелони призналась, что является сторонницей Украины и готова помогать Киеву.

В свою очередь, новый глава МИД Италии Антонио Таяни намерен как можно скорее созвониться со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и выразить "солидарность и близость к стране, которая защищает свою независимость при поддержке НАТО и ЕС".

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