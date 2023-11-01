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Италия не собирается выводить свой контингент из Ливана

Италия не собирается выводить свой контингент из Ливана Итальянский контингент общей численностью около 1 тыс. человек пока останется в Ливане.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 20:19
Италия не собирается выводить свой контингент из Ливана

Итальянский контингент общей численностью около 1 тыс. человек пока останется в Ливане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе посещения итальянских военных глава Объединенного высшего оперативного командования генерал Франческо Фильуоло.

"На данный момент есть все условия для продолжения миссии, - сказал он в интервью государственному телевидению RAI. - Мы с большим вниманием следим за ходом миссии и постоянно взаимодействуем с министром обороны Гуидо Крозетто".

"Миссия продолжается. В такие кризисные моменты еще важнее, чтобы существовали силы ООН, которые помогают гражданскому населению и поддерживают, в том числе и логистически, ливанские вооруженные силы", - подчеркнул Фильуоло.

Итальянские военные в Ливане числятся в составе контингента Временных сил ООН.

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