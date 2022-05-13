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Италия поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Италия поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО Италия решительно поддерживает присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.
Другие страны
13 мая 2022 г. 21:28
Италия поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Италия решительно поддерживает присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ANSA, об этом заявил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо на полях встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

"Мы очень рады приветствовать их в Североатлантическом альянсе. Альянсе, который гарантировал мир на протяжении десятилетий", - приводит его слова агентство.

Ди Майо вновь добавил, что "Италия полностью поддерживает процесс" вступления Украины в ЕС. "Большая европейская семья должна и может расширяться", - сказал он.

По данным агентства, 18 мая премьер-министр Италии Марио Драги встретится в Риме с главой кабмина Финляндии Санной Марин.

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