Италия поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Италия решительно поддерживает присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

Италия решительно поддерживает присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ANSA, об этом заявил министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо на полях встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии.

"Мы очень рады приветствовать их в Североатлантическом альянсе. Альянсе, который гарантировал мир на протяжении десятилетий", - приводит его слова агентство.

Ди Майо вновь добавил, что "Италия полностью поддерживает процесс" вступления Украины в ЕС. "Большая европейская семья должна и может расширяться", - сказал он.

По данным агентства, 18 мая премьер-министр Италии Марио Драги встретится в Риме с главой кабмина Финляндии Санной Марин.