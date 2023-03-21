Италия поддержала присоединение Западных Балкан к Евросоюзу

Италия поддерживает вступление Западных Балкан в Евросоюз и считает это стратегически важным вопросом.

Италия поддерживает вступление Западных Балкан в Евросоюз и считает это стратегически важным вопросом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

"Новое правительство [Италии] приняло решение сделать политику по отношению к Балканам стратегическим приоритетом. Все, что мы делаем, - это часть общей стратегии, которая направлена на увеличение присутствия Италии в этой части Европы и чтобы балканские страны, начиная с Сербии, стали в будущем членами Европейского союза. Мы поддерживаем Сербию как страну-кандидата и хотим, чтобы Балканы как можно скорее стали составной частью Европейского союза", - заявил Таяни.