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Италия планирует принять бюджет на 2024 год в размере около 24 млрд евро

Италия планирует принять бюджет на 2024 год в размере около 24 млрд евро Совет министров Италии одобрил законопроект о бюджете на 2024 год в размере чуть менее 24 млрд евро.
Другие страны
16 октября 2023 г. 15:06
Италия планирует принять бюджет на 2024 год в размере около 24 млрд евро

Совет министров Италии одобрил законопроект о бюджете на 2024 год в размере чуть менее 24 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Его основные статьи на пресс-конференции представила премьер-министр Джорджа Мелони.

"Я считаю бюджет очень серьезным, очень реалистичным. Он не распыляет ресурсы, а концентрирует их на основных приоритетах и следует той концепции, которую правительство сформулировало с самого начала своего мандата. Общая сумма бюджета составляет чуть менее 24 млрд евро", - сказала Мелони.

Она также добавила, что в 2024 году у Италии будет "около 13 млрд евро в виде повышенных процентов по долгу, которые должны быть выплачены в соответствии с решениями, принятыми Европейским центробанком".

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