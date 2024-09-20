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Италия планирует передать Украине еще один ЗРК SAMP/T

Италия планирует передать Украине еще один ЗРК SAMP/T Италия планирует в ближайшее время передать Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 12:20
Италия планирует передать Украине еще один ЗРК SAMP/T

Италия планирует в ближайшее время передать Украине еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP/T.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

"Мы отправим SAMP/T для защиты больниц, школ, университетов", - сказал он, отметив, что поддержка Украины "не означает привести ситуацию к мировой войне".

Отметим, что на сегодняшний день Италия предоставила Украине девять пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.

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