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Италия планирует официально признать Голодомор геноцидом украинцев

Италия планирует официально признать Голодомор геноцидом украинцев Парламент Италии намерен признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Планируется рассмотреть соответствующий проект резолюции.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 00:23
Италия планирует официально признать Голодомор геноцидом украинцев

Парламент Италии намерен признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Планируется рассмотреть соответствующий проект резолюции.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Италии Джорджей Мелони.

Глава государства подчеркнул, что признание Голодомора геноцидом украинцев - очень важно, в частности, потому что в этом году будет уже 90 годовщина трагедии.

"Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера уже проголосовал за это важное решение, и мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", - рассказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Qolodomoru ukraynalıların soyqırımı kimi rəsmən tanımağı planlaşdırır

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