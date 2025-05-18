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Италия передаст Украине 400 списанных БТР

Италия передаст Украине 400 списанных БТР Италия подготовила новости пакет военной помощи Украине.
Другие страны
18 мая 2025 г. 11:48
Италия передаст Украине 400 списанных БТР

Италия подготовила новости пакет военной помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщают издания Il Messaggero и Defense Express.

Предполагается, что помощь включает итальянскую версию гусеничных бронетраснпортеров типа M113 - VCC-2 Camilino.

Как пишет издание Il Messaggero, Италия также может помочь Украине с "системой спутникового наблюдения", которая поможет в планировании операций. Однако деталей об этом пункте не сообщается.

Defense Express отмечает, что VCC-2 Camilino - это итальянская модернизация М113А1 американской машины. Она получила дополнительную бронезащиту по бокам, открытую башню.

По данным открытых источников, для итальянской армии могло быть модернизировано до 1200 БТР M113 до версии VCC-2 Camilino. В то же время эти БТР уже некоторое время не состоят на вооружении итальянской армии. Известно, что последние десять машин были списаны еще четыре года назад.

Однако по мнению Defense Express, вряд ли все 400 машин, которые Италия передаст Украине, будут в боеспособном состоянии. Возможно, какая-то часть пойдет на запчасти, а другая - потребует капитального ремонта.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Ukraynaya 400 silinmiş zirehli transportyor verəcək

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