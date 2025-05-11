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Италия передала Украине военную и прочую помощь на €2,5 млрд

Италия передала Украине военную и прочую помощь на €2,5 млрд Италия передала Украине на военные и гуманитарные нужды напрямую и через общие фонды Евросоюза €2,5 млрд.
Другие страны
11 мая 2025 г. 16:49
Италия передала Украине военную и прочую помощь на €2,5 млрд

Италия передала Украине на военные и гуманитарные нужды напрямую и через общие фонды Евросоюза €2,5 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД республики.

"Итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около €2,5 млрд, из которых около €1 млрд - для беженцев, €310 млн - на поддержку государственного бюджета и €93 млн - на гуманитарную деятельность", - говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что в понедельник министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни примет участие в заседании глав внешнеполитических ведомств Франции, Германии, Испании, Польши, Великобритании и ЕС с участием главы МИД Украины в Лондоне.

"На встрече будут обсуждаться итоги текущих дипломатических усилий по достижению прекращения огня и соглашения о справедливом мире между Москвой и Киевом, а также приоритетов восстановления и перспектив будущего Украины, включая процесс вступления страны в ЕС", - уточняется в коммюнике.

Позже в Вероне он объявит о конференции по поддержке восстановления Украины, которая пройдет в Риме в июле.

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