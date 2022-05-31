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Италия отменяет все COVID-ограничения на въезд для туристов

Италия отменяет все COVID-ограничения на въезд для туристов Италия с 1 июня отменяет санитарные протоколы для прибывающих в страну путешественников.
Другие страны
31 мая 2022 г. 17:48
Италия отменяет все COVID-ограничения на въезд для туристов

Италия с 1 июня отменяет санитарные протоколы для прибывающих в страну путешественников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Власти не будут проверять у туристов доказательства вакцинации, свидетельство о выздоровлении от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.

В сообщении министерства здравоохранения говорится, что постановление, предусматривающее наличие GreenPass ("Зеленого сертификата") для въезда в Италию, срок действия которого истекает 31 мая, не будет продлено.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya turistlərin gəlişi ilə bağlı COVID-19 məhdudiyyətlərini ləğv edir

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