Италия отказала США в предоставлении военных баз для ударов по Сирии

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Италия не будет предоставлять США и их союзникам базы для ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил итальянский премьер-министр Паоло Джентилони. Он отметил, что сирийский кризис необходимо контролировать мирным, а не силовым путем, передает Report.

«В данном случае мы дали четко понять и настояли на том, что та логистическая поддержка, которую мы традиционно оказываем нашим союзникам, в частности США, не может быть использована для того, чтобы с территории Италии были осуществлены действия, напрямую направленные на нанесение ударов по Сирии, — это иллюзия, притом очень опасная», — приводит слова итальянского министра телеканал RT.

14 апреля США совместно с Великобританией и Францией выпустили более 100 ракет по территории Сирийской Арабской Республики из-за предполагаемого распространения химического оружия 7 апреля текущего года в сирийском городе Дума.