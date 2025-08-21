О нас

Италия осудила решение Израиля об оккупации Газы и строительстве поселений

Италия осудила решение Израиля об оккупации Газы и строительстве поселений Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что решение израильского правительства продолжить оккупацию сектора Газа ведет к ухудшению гуманитарной ситуации и дальнейшей военной эскалации.
21 августа 2025 г. 21:11
Италия осудила решение Израиля об оккупации Газы и строительстве поселений

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что решение израильского правительства продолжить оккупацию сектора Газа ведет к ухудшению гуманитарной ситуации и дальнейшей военной эскалации.

Об этом передает Report со ссылкой на итальянские СМИ.

В своем заявлении она также осудила строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

"Италия с глубокой обеспокоенностью следит за недавними событиями, связанными с решениями, принятыми правительством Израиля в отношении ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, и решительно подтверждает свою приверженность миру, безопасности и соблюдению международного права. Решение продолжить оккупацию Газы в ответ на бесчеловечное террористическое нападение ХАМАС 7 октября 2023 года представляет собой дальнейшую военную эскалацию, которая лишь ухудшит и без того тяжелую гуманитарную ситуацию. Италия также осуждает решение Израиля разрешить строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан. Это нарушает международное право и рискует навсегда поставить под угрозу решение конфликта на основе создания двух государств", - говорится в заявлении.

