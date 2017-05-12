Италия оштрафовала WhatsApp на три миллиона евро

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Антимонопольная служба Италии наложила штраф в размере 3 миллионов евро на сервис обмена сообщений WhatsApp.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Решение было принято по результатам двух расследований, выявивших использование мессенджером личных данных пользователя из социальной сети Facebook. Итальянские антимонопольщики постановили, что WhatsApp фактически навязал своим клиентам правила пользования, введя их в заблуждение относительно невозможности дальнейшего использования сервиса без согласия человека на передачу своих данных из Facebook.

Кроме того, нарушающими права потребителей признаны ряд других положений соглашения об использовании, которое должны принять пользователи после установки приложения. В их число вошли пункты о перебоях работы сервиса без объяснения причин и возможности прекратить оказание услуг в одностороннем порядке со стороны WhatsApp.