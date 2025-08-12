Италия ограничит участие инвесторов из Китая в стратегических компаниях

О нас

12 августа 2025 г. 15:13
Правительство Италии рассматривает планы по ограничению доли китайских инвесторов в ключевых компаниях, чтобы избежать возможной напряженности в отношениях с США.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Меры затронут государственные и частные предприятия, имеющие стратегическое значение. Одним из них называют производителя шин Pirelli, где китайская Sinochem владеет 37% акций. В США уже рассматривались ограничения на продажу продукции компании из-за китайского участия, а Рим изучает варианты, которые могут вынудить инвестора продать долю.

Итальянские власти также намерены снизить присутствие китайских акционеров в CDP Reti, владеющей контрольными пакетами в энергетических сетях Италии, и в Ansaldo Energia, одном из крупнейших производителей электростанций.

Сейчас в Италии около 700 компаний с китайскими инвесторами, однако внимание правительства сосредоточено на крупных предприятиях в стратегических секторах - энергетике, транспорте, технологиях и финансах.

В МИД Китая заявили, что сотрудничество КНР и Италии взаимовыгодно и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон.

