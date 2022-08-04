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Италия одобрит программу борьбы с инфляцией на 14,3 млрд евро

Италия одобрит программу борьбы с инфляцией на 14,3 млрд евро Италия планирует в четверг одобрить новую программу на сумму около 14,3 млрд евро для защиты компаний и домохозяйств от растущих цен на энергоносители и потребительские товары.
Другие страны
4 августа 2022 г. 14:20
Италия одобрит программу борьбы с инфляцией на 14,3 млрд евро

Италия планирует в четверг одобрить новую программу на сумму около 14,3 млрд евро для защиты компаний и домохозяйств от растущих цен на энергоносители и потребительские товары.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в правительстве страны.

Эта программа, которая стала последней мерой, предпринятой правительством уходящего премьер-министра Марио Драги перед национальными выборами, намеченными на сентябрь, стала дополнением к пакету помощи на сумму 33 млрд евро, выделенных начиная с января, чтобы смягчить последствия рекордно высоких цен на электроэнергию, газ и нефтепродукты.

Как сообщает Reuters, согласно проекту программы, Рим запланировал продлить до 4-го квартала этого года существующие меры, направленные на снижение тарифов на электричество и газ для семей с низкими доходами, а также на снижение так называемых системных налогов.

Эти налоги, из которых субсидируется использование солнечной энергии, вывод из эксплуатации атомных электростанций и другие экологические программы, ранее составляли более 20% от энергетических тарифов в Италии. Правительство также продолжит выплачивать семьям с низкими доходами по 200 евро.

Программа понижения акцизов на топливо на заправках, срок которой истекает 21 августа, будет продлена до 20 сентября.

Рим также рассматривает вопрос о том, чтобы запретить энергетическим компаниям в одностороннем порядке менять условия контрактов на поставку электричества и газа для домохозяйств до октября. Так как налоговые поступления оказались выше прогнозов, финансирование этого пакета не вызовет превышения дефицита бюджета, который на прошлой неделе Рим подтвердил на уровне 5,6% от ВВП в этом году.

Почти 1,6 млрд евро во второй половине года пойдут на снижение так называемого "налогового клина" — разницы между зарплатой, которую выплачивает работодатель, и суммой, получаемой работников на руки, при этом пособие будут получать работники, ежегодный доход которых составляет менее 35 тыс. евро.

Чтобы поддержать покупательскую способность пожилых людей, правительство перенесет на 4-й квартал 2022 года повышение пенсий на 2%, которое было намечено на 2023 год, потратив на это 2,4 млрд евро из бюджета.

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Версия на английском языке Italy to approve $14.5B against inflation

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