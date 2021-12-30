Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19

Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов - молнупиравира и ремдесивира для лечения COVID-19.

Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов - молнупиравира и ремдесивира для лечения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил в четверг национальный медицинский регулятор.

Речь идет о применении этих препаратов для лечения не госпитализированных пациентов с COVID-19 в легкой и средней форме. Лекарство будет применяться на начальной стадии заболевания для предотвращения тяжелого течения болезни.

Использование молнупиравира начнется на Апеннинах 4 января.