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Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19

Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19 Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов - молнупиравира и ремдесивира для лечения COVID-19.
Другие страны
30 декабря 2021 г. 18:27
Италия одобрила использование двух препаратов для лечения COVID-19

Научно-техническая комиссия Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) разрешила использование двух новых противовирусных препаратов - молнупиравира и ремдесивира для лечения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил в четверг национальный медицинский регулятор.

Речь идет о применении этих препаратов для лечения не госпитализированных пациентов с COVID-19 в легкой и средней форме. Лекарство будет применяться на начальной стадии заболевания для предотвращения тяжелого течения болезни.

Использование молнупиравира начнется на Апеннинах 4 января.

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Версия на английском языке Italy approves use of two drugs to treat COVID

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