Италия объявила чрезвычайное положение

Италия объявила чрезвычайное положение в регионах, окружающих реку По, из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи. На долю примыкающих к реке районов приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

Италия объявила чрезвычайное положение в регионах, окружающих реку По, из-за сильнейшей за последние 70 лет засухи. На долю примыкающих к реке районов приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на Reuters .

Постановление правительства позволит властям сократить бюрократическую волокиту и немедленно принять ряд мер, например, ввести нормирование воды для домов и предприятий.

Чрезвычайное положение коснется пяти северных регионов - Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Ломбардия, Пьемонт и Венето. На решение проблем, связанных с засухой, первоначально выделили 36,5 млн евро. В будущем могут быть приняты дополнительные меры для борьбы с засухой.

Итальянские СМИ сообщили, что премьер-министр Марио Драги также рассматривал возможность назначения уполномоченного по координации мер реагирования на засуху, аналогично тому, как правительство назначило уполномоченного по надзору за коронавирусным кризисом.