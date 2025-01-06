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Италия обсуждает со SpaceX контракт на обеспечение правительственной связи

Италия обсуждает со SpaceX контракт на обеспечение правительственной связи Италия ведет переговоры с компанией Илона Маска SpaceX о контракте на обеспечение итальянского правительства защищенной связью.
Другие страны
6 января 2025 г. 06:20
Италия обсуждает со SpaceX контракт на обеспечение правительственной связи

Италия ведет переговоры с компанией Илона Маска SpaceX о контракте на обеспечение итальянского правительства защищенной связью.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, стороны обсуждают пятилетний контракт на сумму $1,6 млрд. Решение пока не достигнуто, однако соглашение было уже одобрено разведкой и Минобороны Италии.

Как указывает издание, переговоры, которые велись ранее, застопорились до недавнего времени. Подвижки по ним наметились после того, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в субботу с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Согласно обсуждаемому соглашению, SpaceX будет полностью обеспечивать итальянское правительство зашифрованной телефонной связью и интернет-соединением. Сделка также предусматривает услуги связи для итальянских военных в Средиземном море и возможность использовать прямое подключение со спутников SpaceX в случае экстренных ситуаций, в том числе террористических атак или стихийных бедствий.

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