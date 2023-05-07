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Италия недовольна извинениями Франции за скандальные слова министра

Италия недовольна извинениями Франции за скандальные слова министра Италия остается недовольна извинениями, принесенными Парижем после того, как французский министр обвинил Рим в неправильном урегулировании кризиса с мигрантами.
Другие страны
7 мая 2023 г. 21:39
Италия недовольна извинениями Франции за скандальные слова министра

Италия остается недовольна извинениями, принесенными Парижем после того, как французский министр обвинил Рим в неправильном урегулировании кризиса с мигрантами.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Нужны более четкие слова", - сказал Таяни, который является членом консервативной партии "Вперед, Италия".

"Я надеюсь, что французское правительство изменит свою позицию и принесет извинения, которые будут противоположными позиции, которую занял министр внутренних дел. Я буду рад их принять", - подчеркнул он.

На прошлой неделе министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что правый премьер-министр Италии Джорджия Мелони "не смогла решить миграционные проблемы, с которыми она была избрана". Дарманен добавил, что Мелони "лгала" избирателям, что она может положить конец миграционному кризису.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya fransalı nazirin qalmaqallı sözlərinə görə Parisin üzr istəməsindən razı qalmayıb

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