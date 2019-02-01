Италия не признает Гуайдо президентом Венесуэлы из принципа невмешательства

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Италия не признает Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы, потому что считает невозможным внешнее вмешательство во внутренние дела другой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг вечером в интервью католическому каналу TV2000 заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано.

"Италия не признает Гуайдо, потому что мы категорически против того, чтобы какая-то страна при поддержке третьих стран определяла внутреннюю политику другой страны. Это называется принципом невмешательства, и он поддерживается ООН", - сказал замминистра, представляющий в итальянском правительстве "Движение "5 звезд". Он также пояснил, что главная задача сейчас - избежать войны и повторения "ливийского сценария", когда был свергнут Муаммар Каддафи. "Сейчас все признают ошибки, сделанные в Ливии, нельзя, чтобы это повторилось в Венесуэле", - сказал Ди Стефано, комментируя резолюцию Европарламента.