Италия назначила посла в Сирию спустя более 10 лет его отсутствия в стране

Италия направляет в Сирию нового посла.

Италия направляет в Сирию нового посла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Repubblica.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что на самом деле дипломатическое представительство никогда не закрывалось, но там не было дипломатов, а временный поверенный в делах находился в Бейруте.

"С назначением посла мы хотим дать сигнал, в том числе и нашим европейским партнерам, о росте внимания к стране и региону", - приводит газета слова министра.

Посольство республики в Дамаске было эвакуировано в 2012 году по соображениям безопасности.

Италия и еще несколько европейских стран, включая Австрию, Хорватию, Кипр, Чехию, Грецию, Словакию и Словению, обратились к главе дипломатии верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с предложением пересмотреть стратегию в отношении Сирии для создания условий по возвращению сирийских беженцев.