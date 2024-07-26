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Италия назначила посла в Сирию спустя более 10 лет его отсутствия в стране

Италия назначила посла в Сирию спустя более 10 лет его отсутствия в стране Италия направляет в Сирию нового посла.
Другие страны
26 июля 2024 г. 14:31
Италия назначила посла в Сирию спустя более 10 лет его отсутствия в стране

Италия направляет в Сирию нового посла.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Repubblica.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что на самом деле дипломатическое представительство никогда не закрывалось, но там не было дипломатов, а временный поверенный в делах находился в Бейруте.

"С назначением посла мы хотим дать сигнал, в том числе и нашим европейским партнерам, о росте внимания к стране и региону", - приводит газета слова министра.

Посольство республики в Дамаске было эвакуировано в 2012 году по соображениям безопасности.

Италия и еще несколько европейских стран, включая Австрию, Хорватию, Кипр, Чехию, Грецию, Словакию и Словению, обратились к главе дипломатии верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с предложением пересмотреть стратегию в отношении Сирии для создания условий по возвращению сирийских беженцев.

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