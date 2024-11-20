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Италия назначила посла в Сирии впервые с 2012 года

Италия назначила посла в Сирии впервые с 2012 года Италия направила посла в Дамаск, завершив более чем десятилетний перерыв.
Другие страны
20 ноября 2024 г. 19:41
Италия назначила посла в Сирии впервые с 2012 года

Италия направила посла в Дамаск, завершив более чем десятилетний перерыв.

Как передает Report, об этом сообщили МИД Италии в соцсети Х.

Дипломатическую миссию возглавил Стефано Раваньян, ранее занимавший пост спецпосланника по сирийскому кризису при МИД Италии, отметили в ведомстве.

“С энтузиазмом приступаю к своей работе в Дамаске, осознавая сложность кризиса и вклад, который может внести Италия”, - заявил он.

Отметим, что итальянское посольство в Сирии было эвакуировано в 2012 году по соображениям безопасности, однако официально не закрывалось. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул важность укрепления европейского присутствия в регионе и недопущения его монополизации другими странами.

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