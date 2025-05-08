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Италия направит Киеву компоненты для ПВО и БТР

Италия направит Киеву компоненты для ПВО и БТР В 11-й пакет военной помощи Италии для Украины войдут компоненты для системы ПВО SAMP-T, две из которых были переданы ранее, и гусеничные бронетранспортеры M113.
Другие страны
8 мая 2025 г. 16:00
Италия направит Киеву компоненты для ПВО и БТР

В 11-й пакет военной помощи Италии для Украины войдут компоненты для системы ПВО SAMP-T, две из которых были переданы ранее, и гусеничные бронетранспортеры M113.

Как передает Report, об этом пишет газета Il Fatto quotidiano.

Отмечается, что к отправке готовятся 400 БТР. Перечень направляемого в пакетах военной помощи засекречен, но о некоторых наименованиях сообщали СМИ. Так, М113 уже поставлялись и ранее, также Киев получал две системы SAMP-T.

Накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил на заседании парламентского комитета по безопасности, что президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джорджу Мелони продолжать оказывать военную поддержку, когда он приезжал в Рим на похороны Папы Римского Франциска в конце апреля. Итальянское руководство заявляло, что намерено поддерживать Киев.

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