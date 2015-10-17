Италия намерена сохранить свой контингент в Афганистане

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Италия рассматривает возможность продления пребывания своего военного контингента в рамках миссии НАТО в Афганистане.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Италии Маттео Ренци, выступая на конференции в Удине.
"Мы рассматриваем возможность сохранения своих военных, как и наши американские партнеры, в Афганистане. В этой стране сохраняется опасность продвижения талибов, которые лишают будущего детей", - указал глава правительства.
Ранее президент США Барак Обама заявил о сохранении до 2017 года воинского контингента в Афганистане.
Италия уже продлевала по просьбе США срок пребывания своих военнослужащих, численность которых достигала 4 тысяч. В данный момент в Афганистане находится около 700 итальянцев, и их вывод был намечен на 2016 год.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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