Италия начала операцию по эвакуации граждан из Судана

Министерство обороны Италии приступило к операции по эвакуации граждан из Судана.

Министерство обороны Италии приступило к операции по эвакуации граждан из Судана.

Как передает Report со ссылкой на ANSA, об этом заявил глава ведомства Гуидо Крозетто.

"Эвакуацию наших соотечественников координирует объединенное высшее оперативное командование. Два самолета С-130 ВВС Италии с бойцами спецназа и карабинерами на борту уже вылетели из Джибути в Хартум", - приводит агентство его слова.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни сообщил, что власти планируют эвакуировать около 200 гражданских лиц из Судана, включая 140 итальянцев. Он выразил надежду, что операцию удастся завершить к ночи воскресенья, и добавил, что получил от конфликтующих сторон в Судане заверения в безопасном вывозе граждан Италии.