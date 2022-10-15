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Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности

Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности Италия, предположительно, поставит Украине зенитно-ракетные комплексы средней дальности Spada.
Другие страны
15 октября 2022 г. 12:49
Италия может поставить Украине зенитные ракетные комплексы средней дальности

Италия, предположительно, поставит Украине зенитно-ракетные комплексы средней дальности Spada.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета La Repubblica, ссылаясь на источники в НАТО,

О такой готовности было заявлено в среду на заседании министров обороны стран альянса в Брюсселе.

На базе ВВС Италии в Ривольто уже началась проверка состояния комплексов, хранящихся в ангарах, утверждает издание. По его данным, Spada были сняты с вооружения в Италии и Испании несколько месяцев назад. Как поясняет газета, решение о поставке ЗРК будет принимать новое итальянское правительство, которое может возглавить лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Она неоднократно подтверждала поддержку Киева и заявляла о приверженности НАТО и ЕС.

Газета не исключает, что Италия и Испания могут поставить Киеву и зенитные управляемые ракеты малой дальности Aspide. Как говорится в публикации, эти ракеты могут стать временным решением "до оснащения Украины более современными и мощными" вооружениями. В качестве примера называется зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

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