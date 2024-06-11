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Италия инвестирует 140 млн евро в поддержку Украины

Италия инвестирует 140 млн евро в поддержку Украины Власти Италии инвестируют €140 млн в экономику Украины, чтобы способствовать восстановлению страны.
Другие страны
11 июня 2024 г. 15:02
Италия инвестирует 140 млн евро в поддержку Украины

Власти Италии инвестируют €140 млн в экономику Украины, чтобы способствовать восстановлению страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества и заместитель председателя Совета министров Италии Антонио Таяни на международной конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

"Италия готова не только к военной помощи, но и к поддержке других отраслей. Новый пакет размером €140 млн предназначен для инфраструктуры, здравоохранения, гуманитарной сферы и разминирования. Это последнее решение итальянского правительства", - заявил он.

Таяни добавил, что к последней помощи также относятся 45 млн евро, которые Рим выделит на восстановление разрушенного собора в Одессе. Также он подтвердил, что Италия готова направить новый пакет военной помощи, который будет включать систему ПВО Samp-T.

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