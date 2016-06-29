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    Италия и Нидерланды договорились разделить сроки пребывания на посту непостоянного члена СБ ООН

    Согласно договоренности между странами, Италия будет непостоянным членом СБ ООН в 2017, Нидерланды - в 2018 году

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Италия и Нидерланды, выдвинувшие свои кандидатуры на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2017-2018 гг, решили разделить свои сроки членства после пяти раундов голосования.

    Как сообщает Report, согласно договоренности между странами, Италия будет непостоянным членом СБ ООН в 2017, Нидерланды - в 2018 году.

    В ходе голосования страны получили 95 голосов каждая.

    Отметим, что другими непостоянными членами СБ ООН в 2017-2018 гг. стали Казахстан, Боливия, Эфиопия и Швеция.

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