Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки после 10 лет перерыва

Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки спустя десять лет, и в дальнейшем между странами будут выполняться рейсы один раз в неделю.
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Субботний рейс выполняла ливийская авиакомпания Medsky Airways. Пассажиры отправились из международного аэропорта Митига в Триполи, самолет сел в аэропорту Леонардо да Винчи - Фьюмичино в Риме. Обратный рейс выполняется сегодня.
В дальнейшем рейс между столицами Ливии и Италии в одну сторону будет выполняться по субботам, а "обратно" по средам.