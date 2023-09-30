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Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки после 10 лет перерыва

Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки после 10 лет перерыва Италия и Ливия в субботу возобновили коммерческие авиаперевозки спустя перерыва в десять лет, и в дальнейшем между странами будут выполняться рейсы один раз в неделю.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 18:59
Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки после 10 лет перерыва

Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки спустя десять лет, и в дальнейшем между странами будут выполняться рейсы один раз в неделю.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Субботний рейс выполняла ливийская авиакомпания Medsky Airways. Пассажиры отправились из международного аэропорта Митига в Триполи, самолет сел в аэропорту Леонардо да Винчи - Фьюмичино в Риме. Обратный рейс выполняется сегодня.

В дальнейшем рейс между столицами Ливии и Италии в одну сторону будет выполняться по субботам, а "обратно" по средам.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya və Liviya 10 ildən sonra kommersiya aviadaşımalarını bərpa ediblər

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