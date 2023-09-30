Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки после 10 лет перерыва

Италия и Ливия в субботу возобновили коммерческие авиаперевозки спустя перерыва в десять лет, и в дальнейшем между странами будут выполняться рейсы один раз в неделю.

Италия и Ливия возобновили коммерческие авиаперевозки спустя десять лет, и в дальнейшем между странами будут выполняться рейсы один раз в неделю.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Associated Press.

Субботний рейс выполняла ливийская авиакомпания Medsky Airways. Пассажиры отправились из международного аэропорта Митига в Триполи, самолет сел в аэропорту Леонардо да Винчи - Фьюмичино в Риме. Обратный рейс выполняется сегодня.

В дальнейшем рейс между столицами Ливии и Италии в одну сторону будет выполняться по субботам, а "обратно" по средам.