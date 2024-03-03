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Италия и Канада разработают "дорожную карту" по расширению сотрудничества

Италия и Канада разработают "дорожную карту" по расширению сотрудничества Премьер-министры Италии и Канады Джорджа Мелони и Джастин Трюдо объявили после встречи в Торонто (Канада) о разработке "дорожной карты" по углублению отношений между двумя странами.
Другие страны
3 марта 2024 г. 04:49
Италия и Канада разработают дорожную карту по расширению сотрудничества

Премьер-министры Италии и Канады Джорджа Мелони и Джастин Трюдо объявили после встречи в Торонто (Канада) о разработке "дорожной карты" по углублению отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении.

"Сегодня мы договорились о дальнейшем углублении наших политических, экономических и стратегических связей и повышении уровня наших и так уже прекрасных двусторонних отношений, взяв на себя обязательство разработать "дорожную карту" по расширению сотрудничества между Канадой и Италией", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Италии.

Согласно заявлению, в "дорожной карте" будут изложены подробные программы по развитию отношений между Италией и Канадой на ближайшие три-пять лет. Двустороннее сотрудничество затронет сферы энергетической безопасности, изменения климата, миграции и экономики. Страны также планируют совместно заниматься разработкой инноваций, в том числе в области искусственного интеллекта.

Результаты разработки "дорожной карты" будут обсуждаться на следующей встрече в Италии в июне.

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