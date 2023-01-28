Италия и Франция намерены отправить Украине ракеты для систем ПВО

Италия и Франция договорились совместно закупить около 700 зенитных ракет Aster-30.

Италия и Франция договорились совместно закупить около 700 зенитных ракет Aster-30.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Il Messaggero.

Источники сообщают, что они используются для оснащения систем ПВО SAMP-T, которые страны намерены поставить в Украину. Однако, по всей вероятности, не все ракеты будут предназначены для Киева, пишет газета. Часть останется в арсеналах Италии и Франции.

По данным Il Messaggero, в пятницу министр обороны Италии Гуидо Крозетто и его французский коллега Себастьен Лекорню обсуждали на встрече в Риме технические детали поставок систем ПВО Киеву. По сведениям газеты La Stampa, в итоговом коммюнике по итогам встречи глав военных ведомств не было упоминания об отправке ЗРК SAMP-T, потому что, согласно итальянским дипломатическим источникам, "французы попросили еще немного времени". Официально решение будет приниматься премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, во время переговоров было одобрено производство новых батарей SAMP-T, пишет Il Messaggero. Разработчиком и производителем ЗРК SAMP-T является европейский консорциум Eurosam. Система предназначена для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех. Как указывает газета, стоимость одной батареи составляет порядка 800 млн евро.